Фото: vk.com/Григорий Гуров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова. Это следует из заявления пресс-службы кабмина.

Гурову 38 лет. Он родился в Ставрополе. Работал изначально в муниципальных органах города и территориальных структурах органов госвласти. Спустя время он перешел в аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2017 году Гурова назначили на пост советника руководителя Росмолодежи, а спустя три года он стал заместителем руководителя. В 2021 году он перешел на должность заместителя министра науки и высшего образования России, а через год возглавил правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых".

При этом Владимир Путин подписал указ от назначении участника СВО Артура Орлова на должность председателя "Движения первых" вместо Гурова.

Орлову 35 лет. Он принимал участие в боях в Сирии в 2016 году, а после отправился в зону проведения СВО. Ему уже присвоили звание Героя России.

Сейчас Орлов проходит обучение в рамках программы "Время героев", которая подготавливает кадры для госслужбы из числа ветеранов и участников СВО.

14 августа Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи. Об отставке попросила сама Разуваева. Временное исполнение обязанностей руководителя возложили на ее заместителя Дениса Аширова.

Разуваева объяснила, что пойти на такой шаг ее побудили личные семейные обстоятельства, которым она должна посвятить большую часть времени. Она возглавляла ведомство с 17 июня 2021 года.

