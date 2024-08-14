Мишустин принял отставку Разуваевой с поста главы Росмолодежи

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовой информации.

Об отставке попросила сама Разуваева. Временное исполнение обязанностей руководителя возложили на ее заместителя Дениса Аширова.

Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг ее побудили личные семейные обстоятельства, которым она должна посвятить большую часть времени.

Разуваева возглавляла Росмолодежь с 17 июня 2021 года. До этого она трудилась в должности начальника департамента добровольческих инициатив и молодежных проектов управления президента по общественным проектам.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сложил с себя полномочия. В своем видеообращении он поблагодарил Владимира Путина за доверие и внимание к региону. Все ключевые цели, стоявшие перед Самарской областью последние шесть лет, были выполнены, подчеркнул он.

Также Азаров поблагодарил жителей за труд, защиту региона и страны. В конце видеообращения он пообещал продолжить и дальше делать все для развития и процветания Самарской области.

