Мэр Воронежа Кстенин объявил о своей отставке

Фото: телеграм-канал "Вадим Кстенин"

Глава Воронежа Вадим Кстенин объявил об уходе со своей должности из-за перехода на новую работу. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Это был долгий и непростой, но очень интересный путь", – отметил он.

По словам политика, с 13 июня он будет находиться в отпуске, после которого выйдет уже на новую должность. Он отметил, что продолжит трудиться в Воронеже.

"Команде администрации желаю успешно завершить те масштабные проекты, которым уже удалось дать старт, и начать новые, направленные на повышение качества жизни людей", – добавил он.

Ранее стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 января официально покинул свою должность по собственному желанию. Позднее, 14 мая, решение об уходе в отставку принял и глава Сочи Алексей Копайгородский.

