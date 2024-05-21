Председатель правительства Чечни Хучиев сложил с себя полномочия

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, который занимал данный пост с 2018 года, сложил с себя полномочия из-за перехода на другую должность. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Кадыров называл Хучиева настоящим профессионалом и государственным деятелем со стратегическим мышлением. Он выразил уверенность, что на новом месте Хучиев проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует профессионализм.

Ранее пост председателя парламента Чечни покинул Магомед Даудов, который занимал данную должность девять лет. О своей отставке он заявил в ходе внеочередного заседания. С его слов, он принял это решение после совещания с Кадыровым.

До этого сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике. До этого Кадыров-младший возглавлял совет отделения общероссийского движения "Движение первых" в республике.