Сын Кадырова назначен первым замминистра спорта Чечни

Фото: телеграм-канал "ЛОРД"

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на пост первого замминистра региона по физической культуре, спорту и молодежной политике. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов в своем телеграм-канале.

Он поздравил Ахмата с назначением на должность и выразил уверенность, что этот шаг поспособствует повышению уровня и качества работы министерства в развитии спорта, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодых людей.

До этого 18-летний сын главы республики возглавлял совет отделения общероссийского движения "Движение первых" Чечни. По словам Даудова, он всячески поддерживал молодежь. Он считает, что Ахмат справится с поставленными задачами, ведь у него для этого есть знания, опыт и "стремление трудиться на Пути Ахмата-Хаджи".

Ранее Ахмата и двух его братьев председатель парламента наградил орденом "Даймехкан Сий" ("Честь Родины"). С его слов, сыновья Кадырова – гордость народа Чечни и в каждом действии они стараются служить интересам родины.