Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Фото: телеграм-канал "Ахмед Дудаев"

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов наградил сыновей главы республики Рамзана Кадырова Ахмата, Эли и Адама Кадыровых орденом "Даймехкан Сий" ("Честь Родины"). Об этом рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

"Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения. Все знают их как смелых и отважных молодых людей", – написал он в своем телеграм-канале.

Также Дудаев подчеркнул, что сыновья Кадырова являются гордостью народа Чечни и в каждом действии они стараются служить интересам родины.

Отмечается, что данный орден является высшей наградой парламента Чечни, который вручают за выдающиеся достижения в области развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной деятельности.

Ранее сообщалось, что глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму орден за заслуги перед республикой. Также он получил орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.

Кроме того, сына Кадырова удостоили звания Героя Чеченской Республики. Спустя время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык" – вторую по значимости награду в республике.