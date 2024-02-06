Вице-губернатор Петербурга по энергетике уволился из городского правительства

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Сергей Дрегваль освободил должность заместителя губернатора Санкт-Петербурга по энергетике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление об освобождении вице-губернатора Сергея Дрегваля от должности по собственному желанию. Сегодня – последний день его работы в Смольном", – рассказали в правительстве.

Там также уточнили, что за энергетику и тарифы временно будет отвечать заместитель губернатора Кирилл Поляков.

Ранее от должности был освобожден замминистра цифрового развития Дмитрий Ким, который отвечал за разработку госполитики в сфере электросвязи. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе уточнялось, что Ким освобожден по его личной просьбе.