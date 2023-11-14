14 ноября, 21:09Политика
Павел Заборщиков освобожден от должности референта Мишустина
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.
В документе уточняется, что Мишустин освободил Заборщикова с поста референта по его просьбе.
Ранее премьер-министр России освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. Отмечается, что сделано это было по просьбе Артемьева.
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