Павел Заборщиков освобожден от должности референта Мишустина

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.

В документе уточняется, что Мишустин освободил Заборщикова с поста референта по его просьбе.

Ранее премьер-министр России освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. Отмечается, что сделано это было по просьбе Артемьева.

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