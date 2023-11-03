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03 ноября, 20:12

Политика

Игорь Артемьев покинул должность помощника премьер-министра РФ

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что сделано это было по просьбе Артемьева.

Ранее Владимир Путин принял отставку Олега Кувшинникова с поста главы Вологодской области. Перед этим президент РФ провел с ним и временно исполняющим обязанности губернатора региона Георгием Филимоновым личную встречу, на которой поблагодарил экс-губернатора за работу.

Позднее стало известно, что Кувшинников будет назначен членом Совфеда от исполнительной власти региона. Об этом сообщил Филимонов.

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