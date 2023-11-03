Экс-губернатор Вологодской области Кувшинников займет пост сенатора от региона

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников будет назначен членом Совфеда от исполнительной власти региона. Об этом сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.

"Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области", – цитирует его ТАСС.

Владимир Путин принял отставку Кувшинникова с поста главы Вологодской области 31 октября. Перед этим президент РФ провел с ним и Филимоновым личную встречу, на которой поблагодарил экс-губернатора за работу.

