Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Алису Безродную

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Владимир Путин указом освободил от должности замминистра юстиции России Алису Безродную. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

"Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации", – следует из указа президента.

Документ вступает в силу с 30 мая 2023 года.

Алисе Безродной 38 лет. Она была назначена указом Путина на должность замминистра юстиции РФ в апреле 2019 года. В Минюсте Безродная работала с 2010 года.

Ранее указом президента Сергей Бутин был назначен на должность заместителя главы МИД РФ. До этого он выполнял функции генерального консула и советника-посланника России в Японии. Указ о назначении Бутина вступил в силу с 22 мая.

