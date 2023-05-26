Мэр Ижевска Бекмеметьев заявил о своей отставке

Фото: vk.com/Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев уходит в отставку. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр занимал свой пост с октября 2018 года. В сообщении он отметил, что 4,5 года работы прошли "как один день" – в круговороте вопросов, забот и событий.

"Вместе с вами мы строили социальные объекты, благоустраивали парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары – делали наш Ижевск лучше. Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей", – заявил Бекмеметьев.

Политик отметил, что написал заявление об отставке по собственному желанию и поблагодарил главу Удмуртской Республики Александра Бречалова и команду мэрии.

"Ижевск навсегда в моем сердце! Не прощаюсь, наберитесь немного терпения, скоро увидимся", – заключил он.

20 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова. В соответствующем указе отмечается, что Усс принял решение оставить пост главы края по собственному желанию.

Ранее главу Минфина РФ Антона Силуанова освободили от должности полпреда в совете Евразийского банка развития. Как указано в документе, это связано с изменениями, которые произошли в отношениях на международной арене.