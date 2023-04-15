Силуанова освободили от должности полпреда в совете Евразийского банка развития

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Министр финансов РФ Антон Силуанов освобожден от должности полпреда в совете Евразийского банка развития. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В документе указано, что Силуанов покидает пост полномочного представителя РФ в связи с изменениями, которые происходят в международных отношениях. Он освобождается от своих обязанностей до последующего назначения нового полпреда.

31 марта Владимир Путин освободил от должностей двух послов РФ. Свои посты покинули чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Михаил Ванин и диппредставитель Владимир Липаев.

5 апреля российский лидер освободил от обязанностей заместителя МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина.



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