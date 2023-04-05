Путин освободил от должности замглавы МЧС Гречушкина

Фото: mchs.gov.ru

Владимир Путин освободил от обязанностей замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого глава государства освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. В прессе распространилась информация, согласно которой Путин принял такое решение в связи с завершением срока контракта.

Уточнялось, что указ продлевался на пять лет в марте 2018 года. На тот момент Чуприян достиг возраста 60 лет. Подобный возраст является предельным для службы в Федеральной противопожарной службе.

Вместе с этим в начале марта стало известно, что российский лидер назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора ФСИН РФ. Гиричева также освободили от обязанностей его предыдущей должности. Раньше он занимал пост главы УФСИН по Владимирской области.

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