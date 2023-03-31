Путин освободил от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии

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Владимир Путин освободил от должностей российских диппредставителей в Латвии и Эстонии, следует из документов на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, Михаила Ванина указом освободили от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Латвии. От должности российского диппредставителя в Эстонии также освободили Владимира Липаева.

Ранее глава государства освободил от обязанностей первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна. В СМИ сообщалось, что подобное решение связано с завершением срока контракта.

Документ продлевался на пять лет в марте 2018 года, когда Чуприяну исполнилось 60 лет. Известно, что такой возраст является предельным для работы в Федеральной противопожарной службе.

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