Путин назначил замминистра финансов Котюкова врио губернатора Красноярского края

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края", – следует из документа.

В указе отмечается, что Усс принял решение оставить пост главы края по собственному желанию.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне. По словам российского лидера, Усс многое сделал на посту губернатора региона.

При этом Усс сможет заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Позже стало известно, что президент РФ предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края.

Этому вопросу была посвящена встреча Путина с Котюковым 20 апреля по видеосвязи. Во время нее Котюков пообещал главе государства держать в поле зрения вопросы развития энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры и транспорта в Красноярском крае.

