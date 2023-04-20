Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

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Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края, сообщает ТАСС.

Этому вопросу была посвящена встреча главы государства с Котюковым, которая прошла в четверг, 20 апреля, по видеосвязи. Во время нее замминистра пообещал Путину держать в поле зрения вопросы развития энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры и транспорта в Красноярском крае.

Ранее глава региона Александр Усс сообщил, что получил от президента предложение продолжить работать на федеральном уровне. По словам российского лидера, Усс многое сделал на посту губернатора Красноярского края.

46-летний Котюков родом из Красноярского края. В 2013–2018 годах он возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), с 2018 по 2020 год он занимал должность министра науки и образования РФ, а после ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева перешел на работу в Минфин.

Ранее СМИ писали, что Усс в ближайшее время должен уйти в отставку. Пять источников, близких к администрации президента, подтвердили эту информацию. Кроме того, четверо из них рассказали, что на место Усса может прийти замминистра финансов Михаил Котюков.

Два источника рассказали, что пост красноярского губернатора может занять первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Один из источников утверждает, что Усс уже написал заявление об уходе с должности, ожидается, что он станет сенатором от Заксобрания региона.