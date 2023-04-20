Губернатор Усс объявил о переходе на работу на федеральном уровне

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Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что получил предложение от Владимира Путина продолжить работу на федеральном уровне. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, на днях у него состоялась встреча с президентом России, во время которой лидер страны сделал ему такое предложение. При этом Усс сможет заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

"Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России", – заявил губернатор.

Ранее СМИ писали, что Усс в ближайшее время должен уйти в отставку. Пять источников, близких к администрации президента, подтвердили эту информацию. Кроме того, четверо из них рассказали, что на место Усса может прийти замминистра финансов Михаил Котюков.

Два источника рассказали, что пост красноярского губернатора может занять первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Один из источников утверждает, что Усс уже написал заявление об уходе с должности, ожидается, что он станет сенатором от Заксобрания региона.