Пресс-служба красноярского губернатора Усса назвала слухами сообщения о возможной отставке

Фото: ТАСС/Алина Ковригина

Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса назвала слухами появившиеся сообщения о его возможной отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией", – заявили в пресс-службе губернатора.

По данным РБК, Усс в ближайшее время должен уйти в отставку. Пять источников, близких к администрации президента, подтвердили эту информацию. Кроме того, четверо из них рассказали, что на место Усса может прийти замминистра финансов Михаил Котюков.

Два источника рассказали, что пост красноярского губернатора может занять первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Один из источников утверждает, что Усс уже написал заявление об уходе с должности, ожидается, что он станет сенатором от Заксобрания региона.

В октябре 2022 года сына губернатора Красноярского края Александра Усса российского предпринимателя Артема Усса и еще четырех россиян обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Обвинения выдвинули также в отношении Юрия Орехова, Светланы Кузургашевой, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова.

В российском диппредставительстве в Италии подчеркнули, что сотрудники генконсульства РФ в Милане провели две встречи с Уссом-младшим. В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест.

Уже в январе 2023 года суд Милана запросил у Вашингтона дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчине могло грозить 75 лет лишения свободы.

В итоге Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии 23 марта. По данным прессы, он самостоятельно избавился от электронного браслета и покинул съемную квартиру в Милане, где пребывал под домашним арестом.

Впоследствии его отец Александр Усс рассказал, что ничего не знает о местонахождении своего сына. По его словам, квартира, в которой жил Усс-младший, серьезно охранялась. Губернатор заявил, что его сын невиновен.

4 апреля Усс-младший поделился, что прибыл в Россию. Свой побег он объяснил тем, что не верит в объективность правосудия в Италии. В этот же день стало известно, что он добровольно явился к следователю в Москве.

19 апреля в базу розыска МВД России был добавлен Усс-младший. До этого в СМИ сообщалось, что Усс был исключен из этой базы.

