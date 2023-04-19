МВД РФ вновь добавило сбежавшего из-под ареста в Милане Артема Усса в базу розыска

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российского предпринимателя Артема Усса, который незаконно покинул место домашнего ареста в Милане и прибыл в Москву, добавили в базу розыска МВД России.

"Усс Артем Александрович, 22 апреля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", – передает ТАСС.

До этого в СМИ сообщалось, что Усс был исключен из этой базы.

Усса и еще четырех россиян в октябре 2022 года обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Обвинения выдвинули также в отношении Юрия Орехова, Светланы Кузургашевой, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова.

В российском диппредставительстве в Италии подчеркнули, что сотрудники генконсульства РФ в Милане провели две встречи с Уссом. В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест.

Уже в январе 2023-го суд Милана запросил у Вашингтона дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчине могло грозить 75 лет лишения свободы.

В итоге Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии 23 марта. По данным прессы, он самостоятельно избавился от электронного браслета и покинул съемную квартиру в Милане, где пребывал под домашним арестом.

Впоследствии его отец Александр Усс рассказал, что ничего не знает о местонахождении своего сына. По его словам, квартира, в которой жил Усс-младший, серьезно охранялась. Губернатор заявил, что его сын не виновен.

4 апреля Усс-младший поделился, что прибыл в Россию. Свой побег он объяснил тем, что не верит в объективность правосудия в Италии. В этот же день стало известно, что он добровольно явился к следователю в Москве.