Путин сменил губернатора Омской области, назначив врио главы региона Хоценко

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что Бурков подал заявление об уходе с поста главы Омской области по собственному желанию. Глава государства принял его отставку и постановил, что Хоценко будет врио до вступления в должность лица, избранного губернатором.

Ранее губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин был освобожден с поста главы региона по собственному желанию. Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотки, который до этого занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР.

Также президент принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского, который решил покинуть свой пост по собственному желанию. На должность врио губернатора глава государства назначил Василия Анохина.

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