Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотки

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Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Кузнецов ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.

Также Путин подписал указ, согласно которому Роман Копин освобожден с поста главы Чукотки по собственному желанию. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Копин возглавлял Чукотский автономный округ с 2008 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Этим же указом Гиричева освободили от занимаемой им ранее должности. До этого он был главой УФСИН по Владимирской области.

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