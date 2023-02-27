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16:51

Политика

Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совбеза РФ

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Грибкова на должность помощника секретаря Совета безопасности РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Назначить Грибкова Дмитрия Геннадьевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации", – говорится в указе.

По информации из открытых источников, ранее Грибков занимал должность референта аппарата Совбеза.

Ранее Путин назначил помощником секретаря Совбеза РФ Евгения Аношина.

До этого президент освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. В ведомстве рассказали, что Павлов решил перейти на другую работу. Эту должность он занимал с 19 марта 2009 года.

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