Путин произвел перестановки в МЧС и Совбезе РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин произвел ряд перестановок в МЧС и Совете безопасности РФ. Соответствующие указы президента опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Евгений Аношин был назначен помощником секретаря Совбеза РФ.

Антон Герасимов же стал замглавы МЧС России.

Ранее российский лидер продлил срок государственной службы спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и постоянного члена Совбеза России Сергея Иванова на год. Согласно распоряжению, свои функции он будет выполнять до 31 января 2024 года.

До этого Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. В ведомстве рассказали, что Павлов решил перейти на другую работу. Эту должность он занимал с 19 марта 2009 года.



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