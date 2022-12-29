Путин назначил прокуроров новых регионов России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров в новых четырех регионах России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, прокуроры назначены на 5-летний срок. Так, Глеб Михайлов стал прокурором Луганской Народной Республики, Кирилл Осипчук назначен прокурором Запорожской области, Андрей Петров – Херсонской области, Андрей Спивак – Донецкой Народной Республики.

Указ вступил в силу с 29 декабря 2022 года.

Ранее Владимир Путин подписал указ о выплате 3 миллионов рублей командированным в новые регионы при их ранении, а в случае гибели – 5 миллионов рублей. В документе уточнено, что речь идет о чиновниках и сотрудниках организаций, выполняющих работы в этих регионах.

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