Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на российский паспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ о порядке подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт РФ. Указ президента опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, срок оформления паспорта не должен превышать 10 дней со дня принятия заявления. Его следует подать в МВД на русском языке. Вместе с ним жители новых территорий должны предоставить документ, удостоверяющий личность, и бумаги, подтверждающие регистрацию по месту жительства в ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областях.

Также президент утвердил порядок признания ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России.

Указ вступает в силу с 26 декабря 2022 года.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о непризнании паспортов РФ, выданных гражданам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии.

Подобные меры направлены на нормальное функционирование внешних границ, общей визовой политики, а также учреждены в целях обеспечения безопасности государств, входящих в состав Евросоюза.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к РФ. Большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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