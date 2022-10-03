Жители новых регионов в упрощенном порядке получат паспорта РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские паспорта будут в упрощенном порядке выданы жителям присоединившихся к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Что касается процедуры, мы проработаем с коллегами из МИД. Но, насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок, но присяги не предполагается", – приводит РИА Новости его слова.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. В Донецкой Народной Республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в Луганской – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации состоялось в Кремле 30 сентября.

Владимир Путин, выступая на митинг-концерте на Красной площади, посвященном референдумам, отметил, что российские военнослужащие героически защищают Донбасс. Глава государства пообещал сделать все, чтобы поддержать новые территории в составе РФ и обеспечить их безопасность.

Президент России также подчеркнул, что в эти регионах будут возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные заведения и больницы.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует одобрить проекты конституционных законов о принятии новых регионов в состав РФ на заседании 3 октября. В Совете Федерации обозначенные договоры рассмотрят 4 октября.

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