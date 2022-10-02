Госдума примет законопроекты о новых регионах в РФ сразу в трех чтениях

Фото: Агентство "Москва"
Госдума планирует 3 октября принять проекты конституционных законов о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Проекты федеральных конституционных законов, конечно, нужно будет принимать сразу в трех чтениях", – заявил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
В Совете Федерации обозначенные договоры рассмотрят во вторник, 4 октября.
2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России. Кроме того, на ратификацию вынесены международные договоры.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.
Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.
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