Совет ЕС принял решение о непризнании паспортов РФ, выданных в новых субъектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Евросоюза принял решение о непризнании паспортов РФ, выданных гражданам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"Российские документы, выданные в этих регионах, уже считаются недействительными в государствах – членах ЕС или будут признаны таковыми", – следует из документа.

Как уточнили в организации, подобные меры направлены на нормальное функционирование внешних границ, общей визовой политики, а также учреждены в целях обеспечения безопасности государств, входящих в состав Евросоюза.

26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. До сегодняшнего дня Грузия не признала суверенитет республик.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России. Большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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