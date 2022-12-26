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18:15

Политика

Путин назначил Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин учредил должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии и назначил на нее зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации <...> следующие изменения. Включить следующих лиц: Медведев Д. А. <...> (первый заместитель председателя комиссии)", – говорится в документе.

Тем же указом президент включил в состав комиссии главу МЧС РФ Александра Куренкова и исключил помощника премьер-министра РФ Игоря Артемьева, который до 2020 года возглавлял ФАС.

Ранее Владимир Путин назначил замглавы Минобрнауки РФ Григория Гурова на должность председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи.

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