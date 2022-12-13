Мишустин расшил состав экспертного совета при правительстве России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Глава РАН Геннадий Красников, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, а также глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский стали членами экспертного совета при правительстве РФ. Об этом сообщается на сайте правительства.

"В рамках ротации в него вошли президент РАН Геннадий Красников и генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский", – говорится в сообщении.

Помимо указанных лиц, в экспертный совет вошли ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев и заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.

Ранее бывшему руководителю Ростуризма Зарине Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при правительстве РФ. Как сообщил премьер-министр РФ Борис Беляков, знания и опыт экс-главы организации будут востребованы при работе в совете.

Позже стало известно, что Догузова приняла предложение. До этого она отказалась от поста замглавы Минэкономразвития.



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