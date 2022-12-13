Путин назначил Григория Гурова главой общероссийского движения детей и молодежи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назначил замглавы Минобрнауки РФ Григория Гурова на должность председателя правления Общероссийского движения детей и молодежи. Соответствующий указ президента России размещен на официальном интернет-портале правой информации.

"Назначить Гурова Григория Александровича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи", – говорится в документе.

Отмечается, что указ вступил в силу со дня подписания.

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании Общероссийского движения детей и молодежи. Согласно ему, движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации, однако задачи по разработке воспитательных программ и порядка проведения мероприятий на себя возьмет Минпросвещения.

Символы и название движения впоследствии выберут сами участники. В качестве органов управления предусмотрены съезд, местные и региональные отделения, координационный и наблюдательный советы. Заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители.



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