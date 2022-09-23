Путин обсудил с СБ РФ патриотическое воспитание в учебных заведениях страны

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Владимир Путин переговорил с членами Совета безопасности РФ об организации программы, направленной на патриотическое и нравственное воспитание в учебных заведениях страны.

"У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения", – сказал Путин, после чего передал слово министру просвещения Сергею Кравцову.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах. Министерство подготовило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию. Школам же предстоит перейти к их реализации до 1 сентября 2023 года.

Уточнялось, что новый порядок будет распространяться и на федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Кроме того, вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру Кравцову вернуть в школы начальную военную подготовку. Он утверждает, что старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования.