Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин поручил правительству закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Такой пункт содержится в перечне президента, опубликованном на сайте Кремля. Исполнить поручение кабмин должен до 30 декабря 2022 года.

Также глава государства поручил обеспечить регулярное производство цифрового контента и мультимедийных продуктов для патриотического воспитания детей и молодежи и начиная с 2023 года ежегодно выделять по 3,9 миллиарда рублей на эти цели. Доклад по этому поручению должен быть подготовлен уже к 1 ноября.

Еще один пункт в перечне российского лидера – до 1 декабря представить предложения по поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Затем такие предложения должны готовиться кабмином один раз в полгода.

В том числе речь идет о предложениях по формированию материально-технической базы движения. Должна быть определена организация отдыха детей и их оздоровления, организация дополнительного образования, культуры и спорта.

Кроме того, президент поручил унифицировать понятие "духовно-нравственные ценности" в документах стратегического планирования и других нормативных актах. Поручение дано правительству совместно с региональными властями. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2022 года, а затем – раз в год.

Ранее Владимир Путин переговорил с членами Совета безопасности РФ об организации программы, направленной на патриотическое и нравственное воспитание в учебных заведениях страны.

Совфед одобрил закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах. Министерство подготовило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию. Школам же предстоит перейти к их реализации до 1 сентября 2023 года.

Уточнялось, что новый порядок будет распространяться и на федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

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