В СФ опровергли информацию о существовании Совета блогеров при палате

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совета блогеров при Совфеде, который якобы предложил Владимиру Путину отменить решение по блокировке Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации), не существует. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале верхней палаты парламента.

"Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре", – прокомментировали в СФ.

Там отметили, что инициативы Рытвиной не представляют собой официальную позицию Совфеда и любых других органов при палате. Из-за частых нарушений в Совете Федерации приняли решение исключить ее из состава экспертов.

В свою очередь, Рытвина заявила, что действительно является координатором Совета блогеров, но который пока не зарегистрирован. Она также сообщила, что сотрудничество Совета с СФ началось два года назад. По ее словам, за все это время Совет не получил поддержки в СФ.

До этого Совет блогеров при Совфеде якобы направил Владимиру Путину и зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву письма с просьбой пересмотреть блокировки указанных соцсетей.

Авторы сообщения отмечали, что отечественные социальные сети не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям. По их словам, ограничение доступа к ним несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всего государства.



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