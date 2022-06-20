Мосгорсуд оставил в силе решение о запрете Meta в России

16:31
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Московский городской суд оставил в силе решение о запрете деятельности компании Meta в России как экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу представителей компании Meta оставить без удовлетворения", – сказал судья, отметив, что решение вступило в законную силу.
Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что в надзорном ведомстве данное решение считают обоснованным, и попросил суд признать его законным. Он напомнил, что в отношении Meta неоднократно составлялись административные протоколы, поэтому запрет компании стал следствием систематических нарушений.
"Была озвучена публичная позиция руководства Meta о том, что компания будет позволять разрешать призывы к убийству граждан России", – уточнил представитель Генпрокуратуры.
Юристы Meta Platforms, в свою очередь, заявили о незаконности данного судебного разбирательства, поскольку считают, что на компанию не распространяется юрисдикция гражданских судов РФ.
Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.
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