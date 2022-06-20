Неизвестные "заминировали" здание Мосгорсуда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Людей эвакуируют из здания Мосгорсуда из-за сообщений о "минировании", передает РИА Новости.

В суд поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Из всех трех корпусов вывели сотрудников, посетителей и участников процессов. В ближайшее время к проверке территории приступят специалисты, в том числе кинологи со служебными собаками.

20 июня там должны рассмотреть жалобу на запрет Facebook и Instagram в РФ (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией).

Около 14:00 появилась информация, что сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось. После этого суд возобновил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что человек, не являющийся участником процесса, подал жалобу на решение суда о признании компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) экстремистской.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

