Догузова согласилась войти в состав экспертного совета при кабмине РФ

Фото: Агентство "Москва"

Экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова продолжит работу в качестве члена экспертного совета при правительстве РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Догузовой.

"Зарина Догузова войдет в состав экспертного совета при правительстве", – сказал он.

Также представитель подтвердил, что ранее Догузова отказалась от поста замглавы Минэкономразвития.

20 октября Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции ведомства будут возложены на Минэкономразвития. По мнению властей, подобное решение позволит усовершенствовать сферу туризма.

22 ноября Догузову освободили от должности главы агентства, предложив занять пост замминистра Минэкономразвития. По сообщениям СМИ, от этой должности она отказалась. Позднее экс-главе Ростуризма предложили войти в состав экспертного совета при правительстве РФ.

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