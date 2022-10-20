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Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции передадут Минэкономразвития. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что такое решение принято с целью совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти.

Министерству передадут функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туризма.

Также ведомству передадут контроль за деятельностью аккредитованных организаций, классифицирующих гостиницы, горнолыжные трассы, пляжи, за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма и организаций, уполномоченных проводить аттестацию инструкторов-проводников.

В связи с упразднением Ростуризма правительству поручили провести ликвидацию, определить число служащих Минэкономразвития после передачи ему новых функций, а также решить все вопросы, необходимые для реализации указа.

Ранее сообщалось, что цены на путешествия за рубеж из РФ стали стабилизироваться. Сейчас можно наблюдать заметное снижение всех тарифов, например в Турцию, Казахстан и Армению. Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что на данный момент цены определяются только конъюнктурой рынка.

Следующее повышение тарифов следует ожидать ближе к ноябрю из-за каникул в школах, считает Барзыкин. В будущем туристическая сфера не будет осуществлять свою деятельность в зависимости от политических факторов, заявил эксперт. Помимо этого, он добавил, что завершение мобилизации не стало причиной снижения цен в индустрии путешествий. По мнению Барзыкина, на это повлияло куда больше факторов.

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