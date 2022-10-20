Вице-президент РСТ оценил работу Зарины Догузовой на посту главы Ростуризма

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Зарину Догузову не сняли с поста руководителя Ростуризма, она не будет переведена и на новое место работы, сообщает радио КП.

"Зарина Валерьевна объективно дала хороший импульс для туриндустрии, особенно в информационной площадке. Этому немало способствовало то, что и сама она представляла туриндустрию, и мы все видели, что туризм в приоритете", – указал Барзыкин.

Он допустил, что Догузова может быть назначена на должность заместителя главы министерства экономического развития РФ.

По словам вице-президента РСТ, на сегодняшний день существуют общеэкономические задачи, которые будут координироваться в рамках Минэкономразвития.

20 октября Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Сообщалось, что его функции переходят Минэкономразвития. Такое решение было принято с целью совершенствования госуправления в сфере туризма.

В связи с упразднением Ростуризма кабмину РФ было дано поручение провести ликвидацию и определить число служащих Минэкономразвития после передачи ему новых функций.



Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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