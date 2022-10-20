Вице-президент РСТ прокомментировал решение об упразднении Ростуризма

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал решение об упразднении Ростуризма. Об этом сообщает RT.

По его словам, в указе, который подписал Владимир Путин, цели и задачи реорганизации Ростуризма четко определены.

"Все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития", – отметил Барзыкин.

Он напомнил о реализации программ поддержки потребителей, в том числе туристический кешбэк и национальные проекты.

"Нужно сказать, что потенциал в Минэкономразвития для обеспечения реализации этих программ несоизмеримо выше", – подчеркнул он.

По словам Барзыкина, нельзя говорить о том, что решение об упразднении Ростуризма является результатом неудовлетворительной работы ведомства.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Его функции переходят Минэкономразвития.

Как следует из документа, соответствующее решение принято с целью совершенствования госуправления в сфере туризма.

В связи с упразднением Ростуризма правительству поручили провести ликвидацию, определить число служащих Минэкономразвития после передачи ему новых функций.

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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