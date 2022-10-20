В Минэке прокомментировали передачу ведомству функций Ростуризма

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У Минэкономразвития РФ есть все необходимые полномочия, которые позволят ускорить развитие туризма в России. Так в ведомстве прокомментировали передачу ему функций Ростуризма.

"Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма", – говорится в сообщении пресс-службы Минэка.

В ведомстве напомнили, что сфера туризма, объединяя порядка 40 видов деятельности и больше 2,5 миллиона работающих в ней человек, обладает мультипликативным эффектом, но в то же время требует более эффективного управления, оперативных действий и объединения усилий. В связи с этим там уверены, что решение президента РФ повысит, в частности, эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Отмечается, что курировать туристическую отрасль в российском правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее в четверг Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Его функции переходят Минэкономразвития. Как следует из документа, соответствующее решение принято с целью совершенствования госуправления в сфере туризма.



Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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