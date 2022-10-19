В МИД РФ рассматривают открытие новых генконсульств в странах с высоким турпотоком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россия планирует открывать новые генконсульства в некоторых странах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

По его словам, Москва старается направлять людей туда, где много работы, например в страны СНГ и Азии.

"Есть идеи по открытию новых генеральных консульств в странах, где большое количество наших туристов находится постоянно или где проживают люди", – сказал Иванов.

Он добавил, что Россия переориентируется на более востребованные направления. В их числе он назвал Азию, Африку и СНГ.

Вместе с тем Иванов подчеркнул, что Россия не планирует закрывать свои посольства в западных странах. По его словам, речи не идет и об увеличении российского дипломатического представительства на Западе.

"У нас и так сейчас минимальное везде количество, а в ряде стран европейских уже никакого количества не осталось, кроме посла. Поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Германия ужесточила требования для выдачи виз гражданам России. Теперь в пакете документов для получения "шенгена" у россиянина должна быть выписка из банка, действующего в странах Евросоюза. Таким образом гражданин подтвердит достаточное количество денег для пребывания в Шенгенской зоне.



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