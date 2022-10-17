Россиянам дали советы по планированию отдыха в ноябрьские праздники

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У россиян есть большой выбор туристических направлений на предстоящие ноябрьские праздники, однако с покупкой туров лучше не затягивать. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Спектр направлений у нас достаточно широкий, а стоимость зависит от времени бронирования: чем раньше – тем дешевле", – пояснил Барзыкин, отметив, что сейчас оформление путешествия по стране обойдется достаточно дешево.

По его словам, наиболее востребованные направления те же. Речь идет о курортах Черного моря, городах "Золотого кольца" и северо-запада страны.

Между тем туры за рубеж сейчас продолжают дешеветь, поэтому с их покупкой можно повременить. Однако это не касается поездок в новогодние праздники: дело в том, что их обычно бронируют заранее, поэтому мест может просто не остаться.

Ранее в АТОР заявили, что в межсезонье туристов в Крыму будет меньше, чем обычно. В ассоциации утверждают, что сейчас фиксируются единичные случаи бронирования туров в Крым на ноябрь и Новый год.

Специалисты связывают эту тенденцию с частичной мобилизацией в РФ и терактом на Крымском мосту.



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