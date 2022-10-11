Турагенты рассказали, где россияне будут отдыхать этой осенью

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Этой осенью жители России решили отдохнуть на отечественных курортах. Порядка 63% путешественников выбрали туры именно в этом направлении. Об этом сообщает сервис по бронированию туров Travelata.

В среднем чек для отечественных курортов составил на этот период чуть более 46 тысяч рублей. Второе место заняла Турция, в это государство отправятся всего 17% путешественников, что в сравнении с прошлым годом вдвое меньше. Третью строчку второй год подряд занимает Египет – в 2022 году туры в эту страну приобрели порядка 7%.

Порядка 6% этой осенью отправят в ОАЭ. Средний чек для путешествия по данному направлению составит 219 тысяч за тур. Около 3% выбрали поездку в Таиланд. На данный момент путешествие в этом направлении обойдется в 212 тысяч рублей.

Уточняется, что общий средний чек на ноябрьские праздники составил около 99 тысяч рублей, в 2021 году он был выше – 114 тысяч.

Ранее россиянам рассказали о наиболее выгодных турах в Азию. Дешевле всего в конце октября и в ноябре обойдется отдых на Шри-Ланке и в Таиланде. Цены на тур на двоих на 8 ночей на Шри-Ланку начинаются от 163 тысяч рублей. В Таиланд вдвоем можно поехать на 8 ночей минимум за 180 тысяч рублей.



Путевки в Египет на конец октября подешевели почти на треть – АТОР

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