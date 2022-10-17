Германия ужесточила требования для выдачи виз россиянам

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Германия ужесточила требования для выдачи виз гражданам России. Об этом сообщается на сайте VisaMetric.

Теперь в пакете документов для получения "шенгена" у россиянина должна быть выписка из банка, действующего в странах Евросоюза. Таким образом гражданин подтвердит достаточное количество денег для пребывания в Шенгенской зоне.

"К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах – членах ЕС", – следует из списка документов для получения визы.

Отмечается, что в выписке должно быть указано количество средств, которые числятся на счете гражданина. Россиянину необходимо предоставить выписки за последние 3 месяца.

Подобное требование распространяется на частные визиты к знакомым, друзьям, родственникам, для получения делового "шенгена", а также на участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу в целях лечения.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европы перестали принимать документы на оформление туристических виз от граждан России. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и другие страны.

Позже стало известно, что Еврокомиссия приняла решение ограничить пребывание на территории Евросоюза граждан России с шенгенскими визами на 90 дней. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности, заявила тогда еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.



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