Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова отказалась от поста заместителя министра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Причины отказа не называются.

С соответствующим предложением к Догузовой обратился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после того, как Владимир Путин подписал указ о ликвидации Ростуризма.

Данное решение объяснили стремлением к совершенствованию госуправления в сфере туризма. В настоящее время функции временного куратора отрасли в Минэкономразвития выполняет замминистра Дмитрий Вахруков.

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