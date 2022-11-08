Ликвидация Ростуризма должна завершиться до 15 марта 2023 года

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Правительство РФ назначило Минэкономразвития ответственным за упразднение Ростуризма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Все мероприятия должны завершиться до 15 марта 2023 года.

Работники упраздняемого ведомства будут выполнять свои обязанности, в том числе связанные с ликвидацией агентства и передачей его функций в МЭР, пока их не освободят в соответствии с законодательством РФ.

Председателем ликвидационной комиссии назначен Григорий Прокуронов, ранее занимавший пост замглавы Ростуризма. Остальной состав комиссии утвердит Минэкономразвития в течение семи дней. В него войдут представители самого министерства, а также Казначейства России, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма.

20 октября Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Сообщалось, что его функции переходят Минэкономразвития. Такое решение было принято с целью совершенствования госуправления в сфере туризма.

В связи с упразднением Ростуризма кабмину РФ было дано поручение провести ликвидацию и определить число служащих Минэкономразвития после передачи ему новых функций.



Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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