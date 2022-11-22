Экс-руководителю Ростуризма предложили войти в состав экспертного совета при кабмине РФ

Фото: Агентство "Москва"

Бывшему руководителю Ростуризма Зарине Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при правительстве России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Бориса Белякова.

"Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве", – сообщил Беляков, уточнив, что знания и опыт Догузовой буду востребованы при работе в организации.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, функции ведомства будут возложены на Минэкономразвития. По мнению властей, подобное решение позволит усовершенствовать сферу туризма.

В связи с этим Догузовой предложили занять пост замминистра Минэкономразвития. Позже СМИ сообщили, что экс-руководитель Ростуризма отказалась от новой должности. Причины отказа не упоминались.

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