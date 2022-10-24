Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Александра Суханова по его просьбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

"Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", – следует из текста документа.

Суханов вступил в должность замглавы Минтранса России в июле 2020 года. До указанного назначения он работал замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Деятельность в Росавиации Суханов осуществлял более шести с половиной лет.

В конце августа Мишустин освободил от должности главы Росморречфлота Андрея Лаврищева в связи с его выходом на пенсию. Лаврищев работал в Росморречфлоте с 2011 года.

29 августа подписанным распоряжением премьер-министр России назначил на должность главы Роскадастра Владислава Жданова. До этого Жданов являлся главой Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

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